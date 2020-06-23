Кронштадт, Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM В Кронштадте в среду, 24 июня, состоится Торжественное прохождение военнослужащих, посвящённое 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Около 400 военнослужащих Ленинградской военно-морской базы в 10 часов утра пройдут маршем по Якорной площади города воинской славы.

«В связи с эпидемиологической обстановкой и действующими ограничениями в первую очередь во время проведения Торжественного прохождения военнослужащих необходимо обеспечить безопасность здоровья людей. Мероприятие пройдет в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Жителям необходимо во время проведения мероприятия соблюдать дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты, — маски и перчатки,» — заявил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

В связи с эпидемиологической обстановкой и возможным риском для здоровья ветераны участвовать в мероприятии не будут.

Во время проведения Торжественного мероприятия жителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию, не создавать толпы, использовать маски и перчатки.

Напомним, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в 10:00 24 июня начнется военный парад, с участием наземных подразделений, боевой техники и авиации.