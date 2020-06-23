Киев, , 11:35 — REGNUM Последние дни офис президента Украины активно распространяет информацию, что Зеленский осенью распустит парламент этого созыва, заявил 23 июня украинский политолог Виктор Таран, ссылаясь на свои источники.

Вместе с тем эксперт считает, что это лишь запугивания и такой сценарий в реальности маловероятен.

«Во-первых, после перевыборов, судя по сегодняшним рейтингам, он получит фракцию ориентировочно 150−160 депутатов (сейчас порядка 245 при формальном большинстве 226 парламентариев)… Во-вторых, есть риск, что персонально Зеленский будет контролировать чуть больше половины новоизбранных депутатов. А значит, проблема неуправляемости фракции остается… В-третьих, президент потеряет не только монобольшинство, но как минимум одну из двух должностей — или спикера, или премьера, ведь ему придется формировать коалицию», — объяснил эксперт.

Таран считает, что офис президента занимается «запугиванием и подтягиванием дисциплины» фракции на фоне неожиданного провала депутатами голосования за программу деятельности кабмина Дениса Шмыгаля.

Вместе с тем он предполагает, что такое «запугивание» уже не сработает.

«Депутаты за эти девять месяцев уже многому научились… понимают политические расклады и более офиса президента не боятся. А договариваться с ними Зеленский еще не научился», — заключил Таран.

ИА REGNUM напоминает, что 20 мая на пресс-конференции президент Зеленский допустил возможность роспуска нынешнего состава Рады, заявив, что он пойдет на это, если увидит, что депутаты голосуют исключительно в интересах олигархических групп.