Батуми, Грузия, , 11:24 — REGNUM В грузинский порт Батуми прибывает американский эсминец «Портер», о чем сообщило посольство США в Грузии.

Целью визита называется развитие совместной готовности и возможностей для усиления операций по безопасности на море и стабильности в регионе.

«С радостью сообщаем, что морской корабль США «Портер» уже третий раз входит в красивейший порт Батуми на Черном море. Целью визита является развитие совместной готовности и морских возможностей стран НАТО и союзников для усиления операций по безопасности на море и региональной морской стабильности», — говорится в сообщении посольства.