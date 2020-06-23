Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Действия бывшего помощника президента США Джона Болтона, раскрывшего секретную информацию в своих мемуарах, подобны поведению экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, который предал огласке методы спецслужб. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

Помпео рассказал, что прочёл выдержки из книги Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», публикация которой запланирована на 23 июня. Госсекретарь заявил, что в книге «много лжи», кроме того, в ней присутствует конфиденциальная информация, а это угрожает государству и наносит ему ущерб.

Из-за обнародования определённых сведений Болтон подлежит уголовной ответственности, добавил он и сравнил мемуары с утечкой секретных сведений, осуществлённой Сноуденом.

«То, что сделал Джон Болтон, не отличается от этого», — подчеркнул Помпео.

Госсекретарь отметил также, что он сам и президент США Дональд Трамп исключали участие Болтона в некоторых встречах из-за опасений утечек информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в своей книге Болтон, отправленный в отставку Трампом осенью 2019 года, раскрыл ряд связанных с американским лидером подробностей. Сноуден известен тем, что в 2013 году обнародовал сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, включая нелегальное прослушивание переговоров руководителей других стран.

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