Джакарта, , 11:20 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что теперь Индонезия начала самостоятельно разрабатывать вакцину против COVID-19, сообщает Kompas.

По словам главы МИД Индонезии, разработку вакцины планируется завершить к середине 2021 года.

«Если мы сами разработаем вакцину, она, безусловно, будет наиболее подходящей для индонезийского штамма», — отметила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии объяснила, что разработка независимой вакцины является одним из стратегических шагов государства по обеспечению безопасности в секторе здравоохранения.

Правительство Индонезии имеет твердую политическую приверженность укреплению независимости сектора здравоохранения, особенно медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия выделила 48 млрд рупий ($3,4 млн), чтобы помочь Индонезии в борьбе с COVID-19.

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