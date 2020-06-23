Киев, , 11:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что его в принципе не интересует «господин Порошенко» и вопросы политического преследования.

Об этом он сказал в интервью канадской газете The Globe and Mail, перевод которого вечером 22 июня опубликовал офис президента.

«Ведь я этим не занимаюсь», — подчеркнул он.

Зеленский отдельно заявил, что политическая сила Порошенко в парламенте нынешнего созыва — фракция «Европейская солидарность», не голосовала ни за какие большие реформы, которые сейчас происходят.

«Я ничего не видел, кроме этой последней истории (заявление о возможном задержании Порошенко — ред.), и они начали собирать рейтинги на этом хайпе. Я к этому спокойно отношусь», — заявил президент.

ИА REGNUM отмечает, что, публично обвинив Порошенко в саботировании «реформ», Зеленский очень сильно лукавит. В частности, самый резонансный закон, принятый Верховной радой в этом году, — закон о продаже земли — удалось принять исключительно благодаря союзу фракций Зеленского и Порошенко. При голосовании в первом чтении «Европейская солидарность» земельную реформу категорически не поддерживала.

Также депутаты Порошенко не раз поддерживали и другие, менее скандальные, «реформаторские» законопроекты нынешней власти.

Отметим, что экс-президент или его соратники данное высказывание Зеленского пока что не комментировали.