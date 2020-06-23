Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп намеренно опоздал во время проведения саммита в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Об этом 23 июня сообщается в книге экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которая 23 июня поступила в продажу.

Как пишет бывший советник, администрации Трампа стало известно, что самолет российского президента вылетел из Москвы с опозданием, и Болтон надеялся, что американский лидер из-за этого будет достаточно раздражен для того, чтобы вести себя с Путиным более жестко.

«Мы действительно рассматривали вариант полной отмены встречи, если Путин будет достаточно поздно», — подчеркивает в своей книге бывший советник.

Также он утверждает, что делегация США решила после этого обязательно заставить президента России ждать их в течение какого-либо времени в дворце президента Финляндии, в котором должен был состояться саммит.

При этом Трамп действительно прибыл на встречу глав двух стран позднее президента Путина на 20 минут.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-советник американского президента Болтон рассказал в своей книге мемуаров, что президент США Дональд Трамп считал, что ВС страны терпят поражение в Афганистане и других точках мира, и потому выдвигал требование о выведении оттуда американских войск.