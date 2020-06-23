Киев, , 10:59 — REGNUM Жители Украины в большинстве своем — билингвы, и для них это «абсолютно нормальное состояние», заявил в эфире украинского телевидения 22 июня политический эксперт Владимир Мулик.

Политолог отмечает, что украинцы свободно общаются на двух языках, думают на двух языках и даже «видят сны на двух языках».

«Именно потому на Украине (во времена СССР) были учёные, конструкторы, математики. Именно потому, что у нас было два языка, и мы могли свободно на них говорить», — отметил эксперт.

Он отметил, что отказываясь на русского языка и русской культуры вообще, Украина отказывается от «громадного пласта знаний».

«Это форма того, чтобы наши дети не получили знаний наших дедов и прадедов», — добавил Мулик.

Что касается литературного украинского языка, эксперт отметил, что на Украине, безусловно, есть «хороший фольклор».

«Но если мы вернёмся на 250 лет назад, то увидим, что первое произведение было написано на украинском языке, а дальше — всё», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что нынешние власти Украины продолжают политику тотальной украинизации и выдавливания русского языка, хотя в рамках президентской кампании Владимир Зеленский не раз обещал изменить такое положение дел. Уже при Зеленском на Украине приняты новые законы об образовании, согласно которым русский язык почти полностью исчезает из школ страны, а языки стран ЕС получают значительные квоты и льготы.