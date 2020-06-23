Сингапур, , 10:59 — REGNUM Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун выступит с обращением к народу страны. Об этом 23 июня он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Речь запланирована на 16:00 по местному времени. Ожидается, что выступление будет посвящено окончательному выходу государства из карантинных мер, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, на прошлой неделе правительство Сингапура сняло большую часть ограничений, в частности в стране открылись зоны общепита, а также торговые центры.