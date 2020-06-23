, 10:48 — REGNUM На территорию Польши будет перебазировано две, а не одна тысяча военнослужащих ВС США. Об этом 23 июня сообщает издание Gazeta Prawna.

«В нашу страну должны приехать до двух тысяч американских солдат, а не до тысячи, как предполагалось ранее», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что вместе с этими военнослужащими в Польшу также передислоцируется командование V корпуса армии США, в настоящее время находящееся на территории Германии, а кроме этого, планируется переброска в Польшу оттуда же 30 американских истребителей ВВС F-16.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что польский президент Анждей Дуда 24 июля намеревается приехать с визитом в США, где будут обсуждаться вопросы о сотрудничестве двух стран в военной сфере.