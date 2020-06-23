Джакарта, , 10:44 — REGNUM В сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) Австралия выделила 48 млрд рупий ($3,4 млн), чтобы помочь Индонезии в борьбе с COVID-19, сообщает Sindonews.

ЮНИСЕФ и Индонезия будут работать вместе, чтобы обеспечить сообщество ключевыми медицинскими услуга, укреплять систему здравоохранения и улучшать управление водными ресурсами.

«Пандемия является наиболее серьезной проблемой развития, стоящей сегодня перед нашим регионом, а также перед всем миром», — заявил посол Австралии в Индонезии Гари Куинлан.

«Будучи близкими друзьями и партнерами Индонезии, мы заинтересованы в борьбе с COVID-19 и его последствиями, и Австралия рада возможности сотрудничать с ЮНИСЕФ для оказания помощи в неотложных медико-санитарных и гуманитарных вопросах», — продолжил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании и министерство здравоохранения Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании в области здравоохранения.

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