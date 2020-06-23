Сеул, , 10:44 — REGNUM Президент Южной Кореи призвал Национальное собрание (парламент) утвердить законопроект о третьем дополнительном бюджете. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы государства.

Данное заявление Мун Чжэ Ин обнародовал в ходе заседания правительства.

Президент отметил, что утверждение законопроекта является первостепенной задачей и «чем дольше депутаты тянут с утверждением законопроекта, тем больше страдают люди». Он также подчеркнул, что задержка с рассмотрением может привести к срыву схемы восстановления экономики.

Напомним, что в начале июня члены правительства одобрили проект третьего дополнительного бюджета в размере 35,3 трлн вон (~$29,2 млрд). Законопроект бюджета планировалось представить Национальному собранию 21-го созыва 4 июня, однако он по-прежнему не рассмотрен членами парламента.

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