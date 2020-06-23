Тбилиси, , 10:35 — REGNUM К окончательному утверждению проекта поправок в Конституцию призвали Грузию депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Свен Миксер. Специальное заявление в связи с принятием законопроекта в первом чтении депутаты опубликовали 22 июня на страничке делегации Европарламента в Комитете парламентского партнерства Армения-ЕС, Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан и Комитет парламентской ассоциации ЕС-Грузия.

Тот факт, что проект поправок в Конституцию был принят большинством голосов, 136 из 150 депутатов парламента, члены Европарламента расценили как «позитивный сигнал», который свидетельствует о достижении в Грузии высокого консенсуса.

«Мы настоятельно призываем все стороны соглашения от 8 марта к развитию этого позитивного импульса, так как это позволит деполяризовать политическую обстановку в Грузии и обеспечить ее гражданам выражение демократической воли», — говорится в заявлении.

Депутаты Европарламента ожидают, что законопроект будет принят во втором и третьем чтении, что запланировано на 23 и 29 июня, и что за этими поправками последует и внесение изменений в Избирательный кодекс в связи с рекомендациями ОБСЕ / БДИПЧ.

Напомним, что 21 июня на внеочередном пленарном заседании парламент утвердил в первом чтении проект поправок в Конституцию, и его поддержали в том числе депутаты от оппозиционной «Европейской Грузии». В голосовании не участвовала лишь фракция «Национальное движение», которая условием своей поддержки законопроекта называет освобождение «политзаключенного Георгия Руруа». Что касается «Европейской Грузии», она также выступает за освобождение Руруа, но для первого чтения поправок сделала исключение и явилась на заседание, чтобы, как утверждают лидеры партии, не дать правящей «Грузинской мечте» возможность провалить законопроект в первом же чтении.

На угрозы «Европейской Грузии» отказаться от дальнейшей поддержки поправок в правящей партии заявили, что и без фракций «Европейской Грузии» они вполне набирают достаточное для внесения в Конституцию изменений количество голосов. А действия оппозиции расценивают как нарушение соглашения от 8 марта.

Напомним также, что это соглашение между оппозицией и правящей партией было заключено 8 марта в посольстве США при содействии иностранных дипломатов и предусматривало внесение в действующее законодательство изменений для проведения парламентских выборов 2020 года по новой, максимально приближенной к пропорциональной избирательной системе.