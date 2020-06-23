Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считал, что ВС страны терпят поражение в Афганистане и других точках мира и потому выдвигал требование о выведении оттуда американских войск. Об этом рассказал в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которая 23 июня поступила в продажу, экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В книге бывшего советника описывается одно из совещаний в Белом доме с участием Трампа и членов его администрации, и в том числе — Джеймса Мэттиса, занимавшего пост главы оборонного ведомства США до 1 января прошлого года.

В ходе него американский лидер спросил Мэттиса, как тот понимает победу в Афганистане, на что последний указал, что это — отсутствие атак на ВС США и предложил сменить формулировку с «вывести войска» на «закончить войну».

«Я дал вам то, что вы просили. Неограниченные полномочия, никаких запретов. Вы проигрываете. Вам надирают зад. Вы провалились», — заявил на это Трамп.

Также, в ответ на вопрос экс-министра обороны о том, можно ли отложить выведение войск для спасения жизней военных и дипломатов, американский лидер заявил, что США не могут себе этого позволить, так как они «провалились».

"Если бы все пошло по-другому, я бы этого не сделал», — отметил Трамп и уточнил, что он имеет ввиду также присутствие американских военных в Сирии, Йемене и Ираке, где они должны вести борьбу с терроризмом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, Трамп ещё во время своей предвыборной компании выступал за вывод ВС США из горячих точек для того, чтобы положить конец «бесконечным войнам» за пределами страны.