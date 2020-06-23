Варшава, , 10:26 — REGNUM США планируют перевести из Германии в Польшу около 30 истребителей F-16, а также командование пятого корпуса США из Кентукки, пишет польская газета Dziennik Gazeta Prawna.

Издание отмечает, что этот вопрос планируется обсудить 24 июня на встрече президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом. Планируется, что в Польшу прибудут около 2 тыс. военнослужащих США.

Издание отмечает, что стороны намерены также подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны. Кроме того, США планируют передать пять транспортных самолетов С-130 Hercules.

Отметим, на сегодняшний день в Польше находятся около 5 тыс. военнослужащих США. С осени 2018 года стороны обсуждают вопрос расширения военного присутствия США в Польше.

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