Москва, , 10:24 — REGNUM Поправки к Конституции определяют важнейшие направления жизни общества на перспективу, и самоустранение в вопросе голосования — неверная позиция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил член Совфеда Константин Долгов.

«Поправки к Конституции определяют важнейшие направления жизни всего нашего общества, нашей страны на историческую перспективу — на десятилетия как минимум вперед, как сказал президент РФ Владимир Путин — минимум лет на 50. Для каждого гражданина голосование по поправкам — это не только возможность высказать свою позицию, но и принять участие в укреплении конституционных основ нашего государства, повлиять на формирование нормативной, правовой базы страны», — заявил Долгов.

Поправки в Основной закон страны вызывают интерес, отметил сенатор.

«Голосование — очень важно для каждого, и скажу, что поправки в Основной закон страны вызывают интерес, такой вывод я делаю из общения, в частности, с жителями Мурманской области, этот регион я представляю в Совфеде», — говорит парламентарий.

Он осудил позицию тех, кто не собирается принимать участие в важном вопросе развития государства.

«Высказать свое отношение по поправкам — очень важно для каждого, и самоустранение, на мой взгляд, неверная позиция. Даже если кто-то не поддерживает те или иные изменения, важно понимать, что в целом, в своей совокупности, они нацелены на создание дополнительных гарантий обеспечения экономических, социальных и политических прав, и ваших в том числе», — подчеркнул Долгов.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля.