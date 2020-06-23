Москва, , 10:22 — REGNUM Во время голосования по поправкам к Конституции России преодоление планки в 50% можно будет считать удачей, полагает политолог Алексей Мухин. Об этом он написал 23 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Судя по настроениям в обществе, заботам о работе, отдыхе и «коронавирусе», ожидать высокую явку на голосование по поправкам к Конституции я бы не стал, — сказал Мухин. — В насквозь политизированном 1993 году явка была, напомню, 54,8%, а одобрили новый Основной закон «всего» 58,4% проголосовавших. Гибридный способ голосования — очный и дистанционный, в любых видах в принципе может решить проблему явки, но у летнего периода свои, так сказать, законы… Так что преодоление планки в 50% будет, считаю, удачей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве не будут вводить лимит на количество наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции из-за эпидемии коронавируса.

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