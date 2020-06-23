Москва, 23 июня 2020, 10:22 — REGNUM Во время голосования по поправкам к Конституции России преодоление планки в 50% можно будет считать удачей, полагает политолог Алексей Мухин. Об этом он написал 23 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве не будут вводить лимит на количество наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции из-за эпидемии коронавируса.
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