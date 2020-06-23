Москва, 23 июня 2020, 10:15 — REGNUM Франция поддерживает главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара, так как от него зависит доступ концерна Total к ливийским нефтяным месторождениям, считает эксперт Института глобализации и социальных движений по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы Египта вмешаться в события в Ливии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о возможном вторжении в Ливию.
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