Москва, , 10:15 — REGNUM Франция поддерживает главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара, так как от него зависит доступ концерна Total к ливийским нефтяным месторождениям, считает эксперт Института глобализации и социальных движений по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы Египта вмешаться в события в Ливии.

«Недавние неудачи Хафтара на западе Ливии и под Триполи вынудили его силы отступить на восток страны, — сказал Балбус. — После этого ПНС и Турция перестали видеть в нем сторону переговоров и продолжают готовить наступление на Сирт. Египет явно обозначил, что штурм Сирта будет означать прямое вмешательство в конфликт. Ключевые игроки пока придерживаются нейтралитета. Россия формально поддерживает Каирскую декларацию и ведёт переговоры с Турцией по Ливии. Франция поддерживает Хафтара более активно, так как от него зависит доступ Total к местным месторождениям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о возможном вторжении в Ливию.

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