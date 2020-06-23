Москва, , 10:12 — REGNUM Протурецкие силы в Ливии опираются на исламистов, полагает эксперт Института глобализации и социальных движений по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможное вмешательство Египта в ситуацию в Ливии.

«Победа протурецкого правительства в Ливии означает усиление турецкого военного присутствия в этой стране. В перспективе появление постоянных военных баз. Это означает давление на позиции Египта в восточном Средиземноморье. Последнее становится сейчас полем конфликта по вопросам текущей и перспективной нефте‑ и газодобычи, — сказал Балбус. — Помимо вышесказанного, протурецкие силы из ПНС (Правительство национального согласия — прим. ИА REGNUM) опираются на исламистов (как местных, так и завезённых из Сирии)».

Как пояснил Балбус, победа подобных сил сулит нестабильность в самом Египте.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что последнее, что нужно Ливии — это вмешательство извне.