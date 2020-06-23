Москва, 23 июня 2020, 10:12 — REGNUM Протурецкие силы в Ливии опираются на исламистов, полагает эксперт Института глобализации и социальных движений по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможное вмешательство Египта в ситуацию в Ливии.
Как пояснил Балбус, победа подобных сил сулит нестабильность в самом Египте.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что последнее, что нужно Ливии — это вмешательство извне.