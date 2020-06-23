Джакарта, , 10:09 — REGNUM Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании и министерство здравоохранения Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании в области здравоохранения, сообщает Sindonews.

Подписание меморандума о взаимопонимании, проводимое в режиме онлайн, станет основой сотрудничества между Великобританией и Индонезией для обмена информацией и опытом в целях развития сектора здравоохранения в обеих странах.

Меморандум включает сотрудничество в области служб здравоохранения, профилактики и контроля заболеваний, технологий и медицинского оборудования, человеческих ресурсов для развития сектора здравоохранения, а также научных исследований и разработок в этой области.

Что касается борьбы с COVID-19, стороны договорились обмениваться информацией об инфекционных заболеваниях.

«Эта пандемия показала важность совместной работы стран для решения глобальных проблем в секторе здравоохранения в настоящем и будущем. Подобное соглашение станет новым способом обмена знаниями и опытом между Великобританией и Индонезией, укрепит системы здравоохранения в обеих странах, и самое главное — спасёт жизни», — заявил представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Великобритании лорд Бетелл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия и Великобритания договорились об усилении сотрудничества в различных областях.

Подробнее в материале: Индонезия и Британия договорились об усилении связей в различных областях