Ачинск, Красноярский край, , 10:08 — REGNUM Депутаты горсовета Ачинска (Красноярский край) на сессии 23 июня большинством голосов поддержали заявление главы города Илая Ахметова о досрочном прекращении полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Ачинска.

Также назначена дата выборов депутатов Ачинского городского совета шестого созыва. Выборы пройдут 13 сентября 2020 года.

Всего в работе сессии приняли участие 24 депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, информация об отставке мэра Ачинска Илая Ахметова по собственному желанию появилась в местных массмедиа в начале июня текущего года. Он возглавлял Ачинск с 2007 года.