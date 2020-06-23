Нью-Дели, , 09:55 — REGNUM Статус-кво на линии действительного контроля (LAC) в Ладакхе должно быть восстановлено, Китаю следует прекратить наращивание в регионе своей войсковой группировки. Такое требование выдвинули представители армейского командования Индии на переговорах с китайской стороной, сообщает 23 июня газета The Times of India со ссылкой на военные источники.

Переговоры военных Китая и Индии прошли 22 июня в населённом пункте Молдо на территории КНР. Издание отмечает, что индийская сторона настаивала выводе китайских войск с территории Индии в районе Пангонг-Цо, а также на прекращении наращивания контингента в долине Галван на востоке Ладакха. Если эти требования будут выполнены, ситуация в регионе вернётся к той, что наблюдалась до конца апреля, когда военные КНР вторглись на территорию Индии.

При этом военные источники заявили, что деэскалация в восточном Ладакхе лёгкой не будет и займёт некоторое время.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка на союзной территории Ладакх обострилась в начале мая, после столкновений между китайскими и индийскими военными. Новые стычки произошли в середине июня в районе реки Галван.

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