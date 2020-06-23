Лилонгве, , 09:48 — REGNUM В Малави началось голосование на повторных президентских выборов, которые проводят после того, как результаты прошедших в прошлом году выборов президента были аннулированы из-за «широко распространенных нарушений». Об этом передаёт BBC Swahili.

На повторных выборах девять оппозиционных партий страны объединились во главе с Лазариусом Чакверой, который был выдвинут в качестве кандидата в президенты от альянса, и его напарником Саулосом Чилимой.

Президент Питер Мутарика, который был избран на второй срок на прошедших в 2019 году аннулированных выборах, вновь добивается переизбрания.

Саулос Чилима, который также является вице-президентом Малави, проголосовал в Англиканской церкви Святого Фомы в столице страны, Лилонгве, 23 июня около 07:00 по местному времени. Его сопровождала жена, сообщают журналисты.

Как сообщают местные СМИ, на избирательных участках не соблюдаются меры социального дистанцирования, несмотря на то, что Избирательная комиссия Малави настоятельно рекомендовала избирателям сохранять дистанцию в два метра друг от друга.

Председатель комиссии Чифундо Качале заявил, что на избирательных участках будут оборудованы места, где избиратели смогут мыть руки, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Однако газета Малави Times передаёт, что на некоторых избирательных участках не было воды.

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