Париж, , 09:22 — REGNUM Национальная ассамблея Франции, нижняя палата парламента, проголосовала за противоречивый законопроект, предусматривающий «меры безопасности» в отношении осужденных за терроризм после вынесения приговора, сообщает Le Figaro.

Принятый текст предусматривает жесткие ограничения. Судебный орган может на пять или десять лет наложить на этих лиц обязанность отвечать на вызовы в суд, устанавливать их место жительства, запретить вступать в контакт и появляться в определенных местах, а также, при условии согласия человека, носить электронный браслет.

Министр юстиции Николь Беллубе выступила против электронного браслета, «меры, наиболее ущемляющей свободу».

Издание отмечает, что необходимость в ужесточении мер появилась из-за того, что около 150 человек, осужденных за террористические акты, будут освобождены из тюрьмы в течение следующих трех лет, некоторые из которых «все еще очень опасны».

Ожидается, что текст должен быть рассмотрен Сенатом Франции с целью окончательного принятия документа к концу июля.

Национальный совет адвокатов, представляющий 70 000 адвокатов во Франции, в начале июня выступил против «наказания за наказание», осудив текст документа, ставящий под сомнение гарантии верховенства закона и противоречащий Всеобщей декларации прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Франции принял законопроект, предусматривающий отмену чрезвычайного положения (ЧП) в области здравоохранения после 10 июля 2020 года.

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