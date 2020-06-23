Кампала, , 09:01 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени предупредил, что страна движется к «более опасной фазе» пандемии коронавируса. Об этом передаёт Daily Monitor Uganda со ссылкой на телевизионное обращение Мусевени.

В соответсвии с заявлением президента, случаи заражения коронавирусом в стране подтверждаются у людей, контакты которых невозможно отследить из-за возобновления работы общественного транспорта и снятия ограничений на пользование личным транспортом в некоторых районах страны.

Предыдущие случаи заражения в основном были зарегистрированы среди репатриантов из-за рубежа, а также у дальнобойщиков, которые регулярно пересекают границу.

В связи с этим президент объявил о введении новых ограничений для населения, в частности о запрете на пользование личным транспортом для жителей 33 приграничных районов.

Другие меры по предотвращению распространения коронавируса, которые остаются в силе — комендантский час в ночное время, а также закрытие мест отправления культа и школ.

К настоящему времени в стране подтверждено 774 случая заражения коронавирусом, среди них — 631 выздоровления и ни одной смерти.