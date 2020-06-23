Париж, , 09:04 — REGNUM Действия Турции в Ливии осудил французский президент Эммануэль Макрон. Он также заявил, что инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого кораблей говорит о «смерти мозга» НАТО, передаёт телеканал France 24.

«Я считаю, что Турция играет в опасную игру в Ливии и нарушает все свои обязательства, взятые на берлинской конференции», — заявил президент Франции после встречи с президентом Туниса Каисом Саидом.

Инцидент с военными фрегатами у побережья Ливии Макрон назвал недопустимым и напомнил, что ещё в 2019 году он констатировал «смерть мозга» НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня у берегов Ливии французский фрегат, участвующий в операции НАТО Sea Guardian, заподозрил турецкий корабль в доставке оружия в Ливию. Турецкие моряки не дали французским военным досмотреть груз на своём корабле и взяли французский фрегат на прицел с помощью радарной системы ракетного наведения.

Власти Франции заявили о «чрезвычайно агрессивных действиях» со стороны Турции, а турецкая сторона, напротив, обвинила французскую в опасных манёврах на море. Турция в ливийском конфликте выступает на стороне признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС).

Заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО, которой он объяснил утрату координации внутри военно-политического блока, вызвало в 2019 году большой политический резонанс.