Киев, , 08:46 — REGNUM Власти Украины продолжают ревизию договорной базы с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел этой страны Василий Бондарь.

По его словам, «до войны» между двумя странами было 453 подписанных двусторонних соглашения, сейчас остается в силе порядка 300 документов.

«Мы их (документы) постепенно пересматриваем, чтобы оптимизировать и оставить минимально необходимое количество, которые бы позволили сохранять надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан Украины», — сказал он в интервью «Укринформ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было опубликовано интервью президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «являются очень запутанной и сложной работой».

Отметим, что отношения между Россией и Украиной резко ухудшились после 2014 года, когда запад инспирировал в Киеве переворот. С тех пор дипломатические отношения между двумя странами фактически разорваны.

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