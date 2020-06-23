Тбилиси, , 09:04 — REGNUM Количество подписей, необходимых для участия политической партии в предстоящих парламентских выборах, из-за ситуации с коронавирусом может быть снижено с 25 до 5 тысяч. Об этом 22 июня рассказал журналистам исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская места» Ираклий Кобахидзе, сообщает агентство «Новости Грузия».

«Мы решили единожды снизить этот барьер, что может быть особенно актуально в период пандемии. Политическая партия обязана собрать 5 тысяч подписей избирателей, чтобы она приняла участие в следующих парламентских выборах в октябре», — рассказал Кобахидзе.

Представитель «Грузинской мечты» добавил, что партии, набравшие в 2018 году в первом туре выборов президента более 15 тысяч голосов, планируется освободить от необходимости собирать подписи. Он отметил, что все эти изменения внесены в законопроект об избирательной реформе, который рассматривается в парламенте.

Напомним, законопроект о выборной реформе в Грузии планируется рассмотреть во втором чтении 23 июня. Реформа предполагает снижение количества депутатов в парламенте, выбранных по мажоритарным округам с 73 до 30 и увеличение с 77 до 120 мест, избираемых по партийным спискам.

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