Иркутск, , 08:45 — REGNUM Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал российскому президенту Владимиру Путину письмо, в котором попросил разрешения на участие в выборах главы региона 13 сентября. Это подтвердил пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев, сообщает 23 июня РИА Новости.

«Его письмо направлено в администрацию президента РФ», — отметил Добродеев.

Досрочные выборы губернатора назначены на сентябрь законодательным собранием Иркутской области, и Левченко не может выдвинуть на них свою кандидатуру. Он покинул пост губернатора по собственному желанию 12 декабря 2019 года.

По данным областного избиркома, в губернаторы баллотируются семь человек, включая врио главы региона Игоря Кобзева и мэра Бодайбо и Бодайбинского района Евгения Юмашева.

Как сообщало ИА REGNUM, о письме Левченко Путину стало известно 23 июня. В своём обращении к главе государства бывший губернатор рассказал, как улучшились социально-экономические показатели Иркутской области за время его руководства. Он подчеркнул, что в сложное для России время региональные выборы должны проходить «без излишних препятствий для избирателей и кандидатов».

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