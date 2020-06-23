Париж, , 08:42 — REGNUM Сенат Франции принял законопроект, предусматривающий отмену чрезвычайного положения (ЧП) в области здравоохранения после 10 июля 2020 года, сообщает Le Figaro.

В первом чтении законопроект был принят путем поднятия руки.

Издание отмечает, что депутаты и сенаторы попытаются согласовать текст в четверг, 25 июня 2020 года, в противном случае в двух палатах парламента будет организованы новые чтения, причем последнее слово останется за Национальной ассамблеей.

Напомним, вступившее в силу 24 марта чрезвычайное положение в области здравоохранения, которое позволяет ограничивать определенные общественные свободы во Франции из-за угрозы распространения пандемии, было продлено до 10 июля 2020 года. Правительство Франции выразило намерение положить этому конец, за исключением Французской Гвианы и Майотты, где режим ЧП будет продлен «до 30 октября включительно», потому что там все еще активно циркулирует вирус.