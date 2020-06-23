Киев, 23 июня 2020, 08:35 — REGNUM Украина не планирует в ближайшем будущем возобновлять железнодорожное сообщение с Россией, заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар 22 июня в интервью информационному агентству «Укринформ».
По словам чиновника, возобновлять сообщение с Россией опасно из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
Напомним, во время президентства Петра Порошенко Украина запретила прямое авиасообщение с Россией. После прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского данная политика была продолжена.
Читайте также: Авиасообщение с РФ «опасно для украинцев» — министр инфраструктуры Украины
После начала пандемии коронавируса, в марте 2020 года граждан РФ эвакуировали с Украины на спецпоездах в Москву.
Читайте также: Второй спецпоезд отправят с Украины с гражданами РФ