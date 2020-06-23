Киев, , 08:35 — REGNUM Украина не планирует в ближайшем будущем возобновлять железнодорожное сообщение с Россией, заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар 22 июня в интервью информационному агентству «Укринформ».

По словам чиновника, возобновлять сообщение с Россией опасно из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

«Речь идёт о железнодорожном сообщении, так как авиа прекращено еще с 2014 года, — пока на повестке дня не стоит. Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут», — рассказал он.

Напомним, во время президентства Петра Порошенко Украина запретила прямое авиасообщение с Россией. После прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского данная политика была продолжена.

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После начала пандемии коронавируса, в марте 2020 года граждан РФ эвакуировали с Украины на спецпоездах в Москву.

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