Киев, , 08:27 — REGNUM Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.

«Война — это не выход, тем более с Россией, никогда мы её не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике», — сказал Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

При этом, уточнил он, Украина могла бы «достойно, без унижений», прийти к консенсусу с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было опубликовано интервью президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «являются очень запутанной и сложной работой».

Отметим, что отношения между Россией и Украиной резко ухудшились после 2014 года, когда запад инспирировал в Киеве переворот. С тех пор дипломатические отношения между двумя странами фактически разорваны.

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