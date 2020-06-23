Тбилиси, , 08:25 — REGNUM Министерство обороны Грузии подписало соглашение с рядом западных компаний о приобретении спецавтомобилей для нужд армии. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба ведомства.

По данным минобороны, в вооруженных силах Грузии будет запущена программа по замене ставшей устаревшей советской техники на машины от брендов MAN, IVECO и FORD. Сколько это будет стоить, и где будут взяты средства на приобретение новой техники не говорится.

«Впервые у грузинских военных будут автотранспортные средства специального назначения, соответствующие стандартам стран-членов НАТО», — говорится в публикации минобороны.

Замену планируется производить в несколько этапов и не один год. В военном ведомстве отмечают, что с экономической точки зрения приобретение новой техники будет выгодно, так как обслуживание старых машин обходится в миллионы лари каждый год.

Напомним, 8 июня министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в стране попытаются наладить производство самолетов Су-25.

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