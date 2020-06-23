Москва, , 07:49 — REGNUM То, что происходит на Западе сейчас, и в частности в США с их негритянскими бунтами, — это полный провал западной философии и политологии как таковой, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Между прочим, Америка и всё, что в ней происходит, это и есть вполне себе логическое развитие тех самых «новых ценностей». Мы видим, как меньшинства начинают дискриминировать большинство. То есть всё, что они придумали, — вместо дискриминации меньшинств давайте придумаем дискриминацию большинства», — заявил Михеев.

По его словам, вместо заявленного создания нового человека, который по-новому будет видеть мир, Запад создал нечто диаметрально противоположное. По его словам, они лишь «посадили коня на Рузвельта», вместо того чтобы «Рузвельт сидел на коне». Теперь решено зеркальным образом начать дискриминацию по отношению к тем, кто ранее осуществлял дискриминацию сам.

«Это все, на что сподобилась философская мысль Запада. Это все, на что способна профессура Восточного побережья? Еще что-нибудь поинтереснее можно было придумать?» — заявил Михеев.

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