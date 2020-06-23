Москва, 23 июня 2020, 07:49 — REGNUM То, что происходит на Западе сейчас, и в частности в США с их негритянскими бунтами, — это полный провал западной философии и политологии как таковой, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, вместо заявленного создания нового человека, который по-новому будет видеть мир, Запад создал нечто диаметрально противоположное. По его словам, они лишь «посадили коня на Рузвельта», вместо того чтобы «Рузвельт сидел на коне». Теперь решено зеркальным образом начать дискриминацию по отношению к тем, кто ранее осуществлял дискриминацию сам.
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