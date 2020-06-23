Минск, , 07:41 — REGNUM Россия создаёт проблемы в деятельности предприятий белорусского ВПК. Об этом 22 июня заявил Александр Лукашенко во время встречи с бюрократией («активом») Брестской области.

Выступая перед чиновниками, Лукашенко посетовал: «Имея огромные возможности в промышленности, переработке сельхозсырья, строительстве и логистике, область так и не предложила масштабных инвестиционных проектов, которые способны стать новыми точками роста региона, сформировать базу для опережающего развития в следующей пятилетке».

Читайте о судьбе российских инвестиций:

В качестве примера успешной работы Лукашенко назвал 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах (Брестская область). Предприятие ещё советского ВПК, в последние годы оно выполняет много заказов по ремонту образцов советской военной техники — в том числе украинской, выведенной из строя в ходе карательной операции на Донбассе.

Как сообщает президентская пресс-служба, при этом не обошлось без упрёков в адрес России. Лукашенко поведал: «В тех же Барановичах авиаремонтный завод — вообще одно из лучших наших предприятий. Если бы не было проблем с Россией, которая от случая к случаю наклоняет этот завод по поставкам комплектующих для ремонта и модернизации летательных аппаратов, было бы совсем неплохо. Этот завод выполняет сложнейшие и военные, и гражданские заказы. И очередь из-за рубежа там уже выстроилась».

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

Напомним, в Белоруссии проходит президентская кампания. Александр Лукашенко бессменно править республикой с 1994 года и выдвигается в шестой раз. По оценкам белорусских и российских экспертов, свою кампанию он во многом строит на антироссийских заявлениях.