Иркутск, , 07:37 — REGNUM Любопытный политический инцидент случился в Иркутской области. Экс-глава региона губернатор-коммунист Сергей Левченко, ушедший в добровольную отставку осенью 2019 года, обратился с письмом к главе государства Владимиру Путину с просьбой разрешить ему вновь участвовать в губернаторских выборах, назначенных на осень 2020 г. Правовых оснований на участие Левченко нет.

«Прошу вас дать согласие на мое участие в выборах губернатора Иркутской области в 2020 году», — говорится в письме, которое цитирует РБК.

Комментируя происходящее, канал «Иркутск политический» отмечает, что «Левченко разжигает политический конфликт»:

«Его обращение к президенту выводит ситуацию на федеральный уровень, в федеральные СМИ. КПРФ не нужно тратить деньги на старт пиар-кампании, это бесплатно делают федеральные и региональные СМИ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор — коммунист Сергей Левченко ушел в отставку осенью 2019 г., хотя срок его полномочий заканчивался через год. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен заместитель главы МЧС Игорь Кобзев. Позднее Владимир Путин признался, что причиной отставки Сергея Левченко послужило невыполнение его поручений по скорейшему возведению всей необходимой инфраструктуры после мощнейшего паводка.

10 июня 2020 года Законодательное собрание Иркутской области на очередной сессии приняло решение назначить внеочередные выборы губернатора Иркутской области на 13 сентября. Такая формулировка не дает юридического основания идти на выборы главе, который до этого добровольно покинул свой пост. Сам Левченко с таким положением дел мириться не захотел. На своей странице Facebook он, в частности, отметил:

«Если анализировать законодательство, выборы главы Иркутской области являются очередными. В 2020 году истекает 5-летний губернаторский срок, и 13 сентября этого года будут проходить обычные, очередные, а не досрочные выборы».

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