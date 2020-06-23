Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Раскрытие секретных данных бывшим помощником американского президента Джоном Болтоном следует сравнивать с тем, что делал экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден, заявил 22 июня Госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

«Мы все видели, что бывает, когда люди допускают утечки секретных сведений, как Эдвард Сноуден. То, что сделал Джон Болтон, не отличается от этого», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Помпео добавил, что за публикацию секретных сведений Болтон подлежит непосредственной уголовной ответственности.

Напомним, Джон Болтон находился на посту советника президент США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года. В своей книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», по сведениям американской прессы, он опубликует ряд сведений о деятельности президента Дональда Трампа, которые могут навредить его переизбранию на второй срок.

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