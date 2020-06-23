Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Три раунда теледебатов с американским лидером Дональдом Трампом проведет бывший вице-президент США Джо Байден в рамках предвыборной борьбы за президентское кресло, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на штаб Байдена.

Первая встреча политиков состоится в университете Нотр-Дам в штате Индиана 29 сентября, а вторая и третья — 15 октября и 22 октября в штатах Мичиган и Теннесси соответственно.

При этом отмечается, что Байден отверг еще один предложенный Трампом раунд дебатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter фотографию с предвыборной встречи Джо Байдена в штате Пенсильвания. На фото видно, что зал почти пуст.

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