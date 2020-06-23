Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не согласился с решением администрации президента США Дональда Трампа о приостановке выдачи ряда категорий трудовых виз до конца 2020 года. Об этом Маск 22 июня написал на своей странице в Twitter.

«Совершенно не согласен с этим шагом. По моему опыту, новые навыки фактически создают новые рабочие места. Визовая реформа имеет смысл, но предлагаемая является слишком масштабной», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство компании Twitter считает, что решение администрации президента США Дональда Трампа, приостанавливающее до конца года выдачу некоторых категорий трудовых виз в США, подрывает конкурентоспособность американской экономики.

Напомним, 22 июня Трамп подписал распоряжение о приостановке до 31 декабря 2020 года выдачи рабочих виз H1-B, H-4 и H-2B, L и большей части документов категории J.

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