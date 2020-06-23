Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Сотрудники корпорации Google призвали руководство прекратить продажу технологий правоохранительным органам США и этим подтвердить приверженность компании борьбе с расовым неравенством. О письме сотрудников главе Google Сундару Пичаи 23 июня сообщает агентство Bloomberg.

«Мы не должны быть вовлечены в бизнес, который получает доход от полицейского расизма», — говорится в письме, подписанном более 1,6 тыс. сотрудниками Google. Подписанты считают связи компании с силовыми структурами противоречащими политике публично выступающего против расизма и полицейского произвола холдинга Alphabet, который является владельцем Google.

Агентство отмечает, что после публикации письма Google объявил об отказе выполнить данные требования части своих сотрудников, поскольку это идёт вразрез с давно устоявшейся практикой «использования таких наших сервисов, как Gmail, G Suite и Google Cloud Platform».

«Эта продукция останется доступной для использования и правительствами и местными властями, в том числе отделениями полиции», — подчеркнули в Google. Вместе с тем, в заявлении компании отметили, что корпорация продолжит участвовать в борьбе с системным расизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава компании Google и действующий председатель Консультативного совета по инновациям при министерстве обороны США Эрик Шмидт заявил, что телекоммуникационное оборудование Huawei представляет угрозу национальной безопасности США из-за сотрудничества китайской компании с правительством КНР.

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