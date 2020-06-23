Улаганский район, Алтай, , 06:26 — REGNUM В отдалённых районах Республики Алтай стартовало досрочное голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, к настоящему времени в них приняло участие уже 217 жителей Кош-Агачского и Улаганского районов.

На остальной территории республики продолжается подготовка. По словам главы Олега Хорохордина, 21 июня завершился приём заявок от тех, кто будет голосовать по месту пребывания.

Тем временем участки обеспечены средствами индивидуальной защиты, приборами бесконтактного измерения температуры и так далее.

«Ведётся работа по тестированию на коронавирус представителей территориальных и участковых избирательных комиссий, всего планируется обследовать свыше 1,5 тыс. членов избиркомов. Общественные наблюдатели прошли обучение с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — отметил председатель РИК Дмитрий Степанов.

Добавим, что на территории Кош-Агачского района развивается крупнейший в регионе очаг заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, в связи с этим 10 июня был введён запрет на въезд и выезд из района.

Подробнее: Район в Горном Алтае закрыли для въезда и выезда

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