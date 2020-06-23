Москва, , 06:24 — REGNUM Увеличить количество моногородов с нынешних 321 примерно до 500 предложили в комитете Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Об этом 23 июня пишут «Известия».

Отмечается, что перечень предлагается расширить путём добавления в него населённых пунктов, которые фактически имеют признаки монозависимости, но не получили такой статус. В результате они смогут претендовать на получение государственного финансирования.

«Нынешний перечень из 321 моногородов сформировался еще шесть лет назад. Сегодня регионы могут заявить о необходимости каким-то городам присвоить статус монопрофильного», — прокомментировал инициативу заместитель председателя комитета Госдумы по экономполитике Денис Кравченко («Единая Россия»).

В настоящее время депутаты направили в регионы России письма с предложением предоставить данные о городах, которые можно включить в список монозависимых.

Ранее в России предлагали пересмотреть статус ряда моногородов и сократить их количество до 170.

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