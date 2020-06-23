Сеул, , 06:06 — REGNUM Полмиллиона агитационных листовок отправила в КНДР неправительственной организации (НПО) «Борцы за свободную Северную Корею». Об этом со ссылкой на руководителя НПО Пака Сан Хака 23 июня сообщает агентство Yonhap.

Глава НПО, организованной проживающими в Республике Корея перебежчиками из КНДР, заявил, что в ночь на 23 июня активисты запустили из приграничного города Пхаджу в сторону КНДР 20 наполненных гелием аэростатов, гружёных 500 тысячами листовок с критикой руководства Северной Корей и тысячей SD-карт с агитационными материалами. Также в подарок соотечественникам было отправлено две тысячи однодолларовых банкнот.

По словам Хака, эта акция приурочена к 70-й годовщине начала Корейской войны, отмечаемой 25 июня.

Напомним, отправка активистами листовок в КНДР, осуществлённая ранее, уже привела к значительному ухудшению отношений между странами. В настоящее время в некоторых южнокорейских провинциях действует запрет на запуск подобных шаров.

Сообщается, что полиция проверяет это заявление руководителя НПО.

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