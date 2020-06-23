Миасс, Челябинская область, , 06:00 — REGNUM В Миассе Челябинской области депутаты городского собрания не смогли провести очередное заседание. Об этом пишут СМИ.

Часть депутатов пришли в зал заседаний и собирались участвовать в заседании очно. При этом ещё часть их коллег не почтили сессию своим присутствием. Чтобы заседание состоялось, нужно, чтобы в нём приняли участие не менее 18 избранников. Но этого не случилось, сообщает «Миасский рабочий».

Среди прочих планировалось рассмотреть вопрос о назначении выборов в горсобрание нового созыва. Если депутаты так и не смогут собраться, то выборы назначит горизбирком.