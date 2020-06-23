Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп помешает Китаю нанести урон Соединенным Штатам, заявил в американский госсекретарь Майк Помпео 22 июня в эфире телеканала Fox News.

Так он ответил на вопрос о высказывании советника Белого дома Питера Наварро о расторжении Трампом торговой сделки с Китаем.

Майк Помпео «Наш президент понимает, что китайская компартия прикладывает усилия для того, чтобы причинить ущерб и поставить под угрозу США. Президент Трамп помешает и не позволит, чтобы это продолжалось».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Питер Наварро заявил, что Дональд Трамп решил аннулировать торговое соглашение между Китаем и США. Сразу же после этого, американский президент выступил с опровержением этой информации.

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