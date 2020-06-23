Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Торговая сделка между США и Китаем продолжает действовать, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Торговая сделка с Китаем в полном порядке. Надеюсь, они продолжат соблюдать все положения сделки!», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Трампа по торговле Питер Наварро заявил о прекращении торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем. По его словам, президент США решился на расторжение сделки из-за гипотезы о происхождении нового коронавируса из Китая.

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