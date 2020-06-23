Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.

Это связано со слежкой, которую, по словам Трампа, вели за ним демократы в период избирательной кампании 2016 года

Дональд Трамп «Это госизмена… Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил об этом очень давно. Оказывается, что я был прав».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Барак Обама заявил, что действующее руководство США ведет себя неумело в борьбе с пандемией нового коронавируса.

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