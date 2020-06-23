Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
Это связано со слежкой, которую, по словам Трампа, вели за ним демократы в период избирательной кампании 2016 года
Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Барак Обама заявил, что действующее руководство США ведет себя неумело в борьбе с пандемией нового коронавируса.
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