Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп решил расторгнуть торговую сделку с КНР в связи с гипотезой о происхождении нового коронавируса из Китая, заявил советник американского лидера по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News.

«Она прекращена», — сказал чиновник.

Он назвал это событие поворотным моментом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в США состоялось подписание соглашения по первому этапу американо-китайской торговой сделки.

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