Новосибирск, , 04:59 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона с призывом активно воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию России.

«Задача конституционных изменений — надёжно защитить суверенитет государства, закрепить в основном законе наши социальные приоритеты и главные ценностные ориентиры. Поправки усиливают обязательства государства перед своими гражданами в ключевых сферах жизнедеятельности общества — в здравоохранении, социальном обеспечении, в культуре, в экологии, в трудовых отношениях, в заботе о детях и пожилых. В пакете поправок учтены более строгие требования к чиновникам и организации публичной власти. Эти дополнения — важный шаг в сторону давно назревших общественных преобразований. Шаг в благополучное и уверенное будущее сильной и независимой России, — сказал в своём обращении Травников. — Я, как гражданин Российской Федерации и губернатор Новосибирской области, считаю важным обратиться к вам накануне голосования, уважаемые новосибирцы! Для того, чтобы главное для всей страны решение было принято с учётом мнения каждого из вас, призываю вас активно воспользоваться своим конституционным правом и участвовать в голосовании. Убедительно прошу вас прийти 1 июля 2020 года, в нерабочий день, на свои участки для голосования, честно и осознанно выбрать будущее нашей любимой страны. Сделать выбор вы можете и досрочно, не дожидаясь этого дня, — участки для голосования откроются уже с 25 июня».

Обращение губернатора размещено на официальном сайте Общественной палаты Новосибирской области.