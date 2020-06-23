Сеул, , 05:00 — REGNUM В небе над Корейским полуостровом утром 23 июня был замечен Самолет тактической радиоэлектронной разведки ВВС США RC-12X Guardrail. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Полёт американского разведчика проходит в ситуации резко обострившейся напряженности между Южной Кореей и КНДР.

По данным агентства, накануне в небе над Южной Кореей одновременно находились шесть американских самолётов этого типа и один самолёт стратегической разведки RC-135W.

Как сообщало ИА REGNUM, типографии КНДР напечатали и упаковали 12 млн агитационных листовок, которые планируется запустить на трех тысячах воздушных шаров в сторону Южной Кореи.

Напомним, 17 июня Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление заведующего отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чжан Гым Чхоля сообщила о том, что КНДР больше не намерена вести переговоры с Южной Кореей.

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